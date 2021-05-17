Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar
Show TV'nin sevilen yapımları arasında yer alan Güldür Güldür Show için radikal bir karar alındı. Kanal yönetimi tarafından alınan yeni karara göre Güldür Güldür Show artık cuma ve cumartesi olmak üzere haftanın 2 günü yayında olacak.
Show TV ekranlarının takip edilen yapımlarından biri olmayı başaran ve ciddi bir hayran kitlesi yakalayan Güldür Güldür Show'la ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
BÖLÜM SAYISI ARTIRILDI
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Ecem Erkek, Murat Akkoyunlu ve Dağhan Külegeç gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'un yayın günü ve haftalık olarak ekrana gelen bölüm sayısı hakkında radikal bir karara imza atıldı.
CUMA VE CUMARTESİ AKŞAMLARI EKRANDA OLACAK
Güldür Güldür Show artık haftanın iki günü ekranda olacak. Güldür Güldür Show, yeni bölümleriyle cuma ve cumartesi akşamları saat 20.00'de Show TV'de olacak.