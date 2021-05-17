Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Show TV'nin sevilen yapımları arasında yer alan Güldür Güldür Show için radikal bir karar alındı. Kanal yönetimi tarafından alınan yeni karara göre Güldür Güldür Show artık cuma ve cumartesi olmak üzere haftanın 2 günü yayında olacak.

Show TV ekranlarının takip edilen yapımlarından biri olmayı başaran ve ciddi bir hayran kitlesi yakalayan Güldür Güldür Show'la ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

BÖLÜM SAYISI ARTIRILDI

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Ecem Erkek, Murat Akkoyunlu ve Dağhan Külegeç gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'un yayın günü ve haftalık olarak ekrana gelen bölüm sayısı hakkında radikal bir karara imza atıldı.

Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar

CUMA VE CUMARTESİ AKŞAMLARI EKRANDA OLACAK

Güldür Güldür Show artık haftanın iki günü ekranda olacak. Güldür Güldür Show, yeni bölümleriyle cuma ve cumartesi akşamları saat 20.00'de Show TV'de olacak.

Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Ali Babacan Lale Karabıyık Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Tarkan Cemal Hünal Feyza Aktan
Spor Fatih Terim Caner Erkin Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 23:36:41. #1.11#

title