Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar

Show TV'nin sevilen yapımları arasında yer alan Güldür Güldür Show için radikal bir karar alındı. Kanal yönetimi tarafından alınan yeni karara göre Güldür Güldür Show artık cuma ve cumartesi olmak üzere haftanın 2 günü yayında olacak.