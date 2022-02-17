Show TV Baba tekrarı canlı izle! Baba 2. bölüm bugün canlı izle! Baba yeni bölüm full izle! Yeni bölümde neler olacak?

Baba canlı izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Ay Yapım ilgiyle izlenen projelerine bir yenisini daha ekliyor. Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile son yılların başarılı, genç oyuncusu Tolga Sarıtaş'ı buluşturan ' Baba' çok yakında Show TV'de başlıyor. Baba canlı izle! Show TV Baba 1. bölüm canlı izle! Baba yeni bölüm full izle! Yeni bölümde neler olacak? Birçok başarılı diziye imza atan Ay Yapım'dan bir Anadolu hikayesi geliyor... Çok yakında Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak 'Baba'nın ilk fragmanı yayınlandı.

BABA KONUSU

Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

BABA 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile…

Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

BABA CANLI İZLE!

BABA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baba her hafta Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

BABA OYUNCULARI KİMLER?

Baba dizisinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Nihan Okutucu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Cem Uslu, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi oyuncular yer alıyor.

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