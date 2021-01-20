Show Radyo frekansı kaç? Show Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? Show Radyo radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Show Radyo frekans numarası kaçtır? Show Radyo şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Show Radyo frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Show Radyo şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Show Radyo frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Show Radyo frekans numaraları!

SHOW RADYO İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Show Radyo fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Adana : 89,6

Afyon : 101,2

Aksaray : 96

Amasya : 92,8

Ankara : 88,8

Antalya : 89,7

Balıkesir : 88,8

Bandırma : 89,8

Bilecik : 89,9

Bodrum : 103,5

Bolu : 89,9

Burdur : 93,5

Bursa : 89,8

Çanakkale : 88

Denizli : 88

Diyarbakır : 89,8

Edremit : 89,7

Elazığ : 97,5

Erzurum : 90,4

Eskişehir : 100,0

Fethiye : 89

Gaziantep : 92,4

Gerede : 89,1

Hatay : 105,5

Isparta : 93,5

İstanbul : 89,8

İzmir : 89,6

K.Maraş : 91,2

Kars : 102

Kastamonu : 89,6

Kaş : 89

Kayseri : 105

Kocaeli : 89,8

Konya : 89,9

Malatya : 89,9

Mardin : 89

Marmaris : 105,5

Mersin : 100.4

Mustafa Kemal Paşa : 89,8

Osmaniye : 89,6

Sakarya : 88

Samsun : 106,2

Silifke : 93,5

Susurluk : 88.7

Şanlıurfa : 106.2

Tekirdağ : 90,1

Mersin : 100,4

Türkbükü : 103,1

Show Radyo radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Show Radyo radyosunu açabilirsiniz.