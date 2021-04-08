Show'u yeniledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Show'u yeniledi

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Show'u yeniledi

Oyuncu Ümit Okur yediden yetmişe herkesin takdirini toplayan özellikle yabancı turistlerin ilgi gösterdiği balon showu yenileyip genişletti.

Oyuncu Ümit Okur yediden yetmişe herkesin takdirini toplayan özellikle yabancı turistlerin ilgi gösterdiği balon showu yenileyip genişletti. Antalya'nın en prestijli otellerinde görsel showlarını sergileyen oyuncu, yeni sezonda balon şovu geliştirdi. Bu yaz aylarında turistlere özel gösteriler de yapmaya hazırlanan Okur, oyunculuk yani sıra turizm sektöründe de şovları ile faaliyet göstermeye devam ettiğini açıkladı. Ümit Okur, yeni showunda bir balonun içinden bir arabayı geçirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Show'u yeniledi - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 12:05:36. #1.15#
title