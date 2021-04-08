Show'u yeniledi

Oyuncu Ümit Okur yediden yetmişe herkesin takdirini toplayan özellikle yabancı turistlerin ilgi gösterdiği balon showu yenileyip genişletti.

Oyuncu Ümit Okur yediden yetmişe herkesin takdirini toplayan özellikle yabancı turistlerin ilgi gösterdiği balon showu yenileyip genişletti. Antalya'nın en prestijli otellerinde görsel showlarını sergileyen oyuncu, yeni sezonda balon şovu geliştirdi. Bu yaz aylarında turistlere özel gösteriler de yapmaya hazırlanan Okur, oyunculuk yani sıra turizm sektöründe de şovları ile faaliyet göstermeye devam ettiğini açıkladı. Ümit Okur, yeni showunda bir balonun içinden bir arabayı geçirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Snob Magazin