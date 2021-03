Sherlock Holmes: Chapter One oynanış fragmanı yayınlandı

Sherlock Holmes: Chapter One Türkçe altyazı desteği sunacak. Sherlock Holmes: Chapter One neler sunuyor?

Geliştirici Frogwares, Sherlock Holmes: Chapter One için ilk oynanış fragmanını yayınladı. Sherlock Holmes: Chapter One 2021 yılında Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5, ve PC üzerinden çıkış yapacak. Türkçe altyazı desteği de sunacak.

Sherlock Holmes: Chapter One Tanıtım Yazısı

Efsanesi Seninle Başlıyor!

Sherlock olarak bu açık dünya dedektiflik macerasında verdiğin kararlarla namın yürüyecek. Aldatmaca, şiddet ve çıkarımlar, elinde olan yeteneklerin sadece bazıları. Gizemli yardımcın ve akıl danıştığın arkadaşın Jon da yanında.

İster sorunları çözmek için kaba kuvvet kullan, istersen de aklını kullanarak zaaflarını tespit ettiğin düşmanlarının bir adım önünde ol. Araştırmacı yeteneklerini güçlendirdikçe hangi durumun ne gerektirdiğine karar ver. Geçmişinle yüzleşerek kaderinde yazan efsaneye dönüşme zamanın geldi.

Sherlock, Sherlock Olmadan Önce

Yetişkinliğe geçiş aşamasında genç bir süvari olan Sherlock ile daha önce hiçbir oyunda veya hikâyede olmayan yollarla itibar kazanacaksın. Efsane olmadan önceki genç kibrini ve saflığını hiç görmemiştik. Artık bu zamanları yaşayacaksın.

Küresel Soruşturma

Bir sonraki ipucunun nereden geleceğini asla bilemezsin. Gerçeğin peşinde, ipuçlarını, dedikoduları, kılık değiştirmeyi, etiketleri ve belirlenmiş kanıtları kullanarak şehri keşfet ve aklında sağlam bir dava kur.

Sakinliğini Koru

Silahlar bir yere kadar yardımcı olur, ancak havalı tarzını korumak için yapabileceğin şeyler de var. Düşmanın zaaflarını parlak gözlem yeteneklerinle ortaya çıkar veya ortamın şartlarından faydalanarak düşmanı ellerini kirletmeden alt et.

Farklı Bir Jon

John Watson'dan önce, en yakın ve tek arkadaşın olan farklı bir Jon vardı. Sahiden, kimdi o?

Sherlock Holmes: Chapter One Oynanış Fragmanı

Kaynak: Playerbros