Sherlock Holmes: Chapter One'dan prologue fragmanı yayınlandı

Oyunun dedektif için bir önsöz macerası olacağı gerçeğine odaklanan Sherlock Holmes'de dünyada ünlü dedektifin genç versiyonu, annesinin ölümünü arşatırmak için Cordona adasına geri döner.

Sherlock Holmes'a çocukluk arkadaşı Jon da katılacak. Henüz büyük olmayan dedektifin her zamanki yardımcısı John Watson değil, yeni gizemli bir karakter soruşturmaya eşlik edecek.

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Oyunun erken erişimine sahip olanlar, Victorian Starter Pack'e sahip olacak ve birkaç bonus elde edecekler. Buna Sherlock holmes için vampir temalı bir kostüm de dahil olmak üzere birkaç şık kostüm dahildir. Ayrıca özel bir "The Lead Zeppelin"görevi ve oyunun 500 oyun içi para birimi de yer alıyor.

Sherlock Holmes: Chapter One, 16 Kasım'da Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve PC'de çıkış yapacak. Xbox One ve PS4 sürümleri için de ileriki zamanlarda paylaşılacak.

SHERLOCK HOLMES: PROLOGUE FRAGMANI

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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