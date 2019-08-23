Sherlock Holmes 3 Filmi
FLASH HABER: Eski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı

Sherlock Holmes 3 Filmi

Sherlock Holmes 3 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sherlock Holmes 3 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

23.08.2019 10:53
Sherlock Holmes 3 Filmi

Dexter Fletcher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Chris Brancat kaleme alırken başrollerini Robert Downey Jr., Rachel McAdams ve Jude Law paylaşıyor.

Yönetmen: Dexter Fletcher

Senaryo: Arthur Conan Doyle, Chris Brancato

Oyuncular: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Sherlock Holmes 3

Yapımcı Firma: Warner Bros

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 07.01.2022


Sherlock Holmes 3 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et