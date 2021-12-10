Shenmue 3 sistem gereksinimleri neler? Shenmue 3 kaç GB?
Epic Games'in 16 Aralık'ta ücretsiz olarak vereceği iddia edilen Epic Games Mystery Game 2021 listesi arasında yer alan Shenmue 3 sistem gereksinimleri neler? Shenmue 3 kaç GB?
Babasının katilini bulmayı arzulayan Japon bir genç olan Ryo Hazuki rolünde oynarken Çin'in taşralarında derinlere yolculuk edin. Macera, gizem, dostluk, dövüş sanatları ve nihai intikama dair bir öykü!
Babasının ölümünün intikamını almaya can atan 18 yaşındaki Japon dövüş sanatları ustası Ryo Hazuki rolünde oynayın. Destansı Shenmue serisinin bu üçüncü bölümünde Ryo, babasının katilinin aradığı yapay bir eser olan Phoenix Aynası'nın ardındaki gizemi çözmeye çalışmaktadır. Yolculuğu onu, güzel manzaralarla çevrelenmiş, etkinlik dolu, Çin'in temsili taşra bölgelere götürür. Ryo'nun macerası onu, bir taraftan Phoenix Aynası'nın ardındaki gerçeği bilenleri araştırmasını sağlarken bir taraftan da kumarda şansını deneyebileceği, atari oyunları oynayabileceği, yarı zamanlı işlerde çalışabileceği ve eğitimini daha da ileriye taşıyacağı dağ köylerine ve kasabalarına sürükler.
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- İşletim Sistemi: Windows 7×64, Windows 8×64, Windows 10×64 (64-bit OS Required)
- İşlemci: Intel Core i5-4460 (3.40 GHz) or better; Quad-core or better
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti or better (DirectX 11 card & VRAM 2GB Required)
- DirectX: Sürüm 11
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit OS Required)
- İşlemci: Intel Core i7-7700 (3.60 GHz)
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070
- DirectX: Sürüm 11
Shenmue 3'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 100 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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