Shakira parkta yaban domuzlarının saldırısına uğradı! Başına geleni ağlaya ağlaya anlattı - Haberler Magazin
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Shakira parkta yaban domuzlarının saldırısına uğradı! Başına geleni ağlaya ağlaya anlattı

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Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, oğluyla parkta yürürken çantasını almaya çalışan yaban domuzlarının saldırısına uğradı. Şarkıcı, yaşadığı korku dolu anları ağlayarak sosyal medya hesabından paylaştı.

44 yaşındaki iki çocuk annesi şarkıcı Shakira, oğlu Milan ile Barcelona'daki bir parkta yürürken korkunç bir saldırıya uğradı. İki yaban domuzunun saldırısına uğrayan şarkıcı, korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı.

YARA ALMADAN KURTULDULAR

Shakira, 70 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından domuzlar tarafından alınmaya çalışırken parçalanan çantasını gösterdi.Ünlü şarkıcı İspanyolca konuştuğu videoda "İçinde cep telefonumun da bulunduğu çantamı alıp ormana doğru kaçmaya başladılar. Çantadaki her şeyi berbat ettiler" dedi. Ünlü şarkıcının ağlamaklı bir tonda konuştuğu ve zaman zaman sesinin titrediği de dikkat çekti. Saldırıda her ne kadar Shakira'nın çantası ve telefonu zarar görse de ne kendisi ne de oğlu Milan herhangi bir yara aldı.

Shakira parkta yaban domuzlarının saldırısına uğradı! Başına geleni ağlaya ağlaya anlattı
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Haber: Shakira parkta yaban domuzlarının saldırısına uğradı! Başına geleni ağlaya ağlaya anlattı - Haberler Magazin
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