Shadow Warrior 3 PC için Duyuruldu! İşte Detaylar Flying Wild Hog tarafından geliştirilen Shadow Warrior 3 PC platformu için duyuruldu. Yayıncı Devolver Digital, geliştirici Flying Wild Hog tarafından gerçekleştirilen duyuru ile birlikte

Flying Wild Hog tarafından geliştirilen Shadow Warrior 3 PC platformu için duyuruldu. Yayıncı Devolver Digital, geliştirici Flying Wild Hog tarafından gerçekleştirilen duyuru ile birlikte Shadow Warrior 3 çıkış tarihi ve teaser fragmanı paylaşıldı. Shadow Warrior 3 ile ilgili detaylar haberimizde.

Shadow Warrior 3 PC Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Geçtiğimiz günlerde Shadow Warrior'un resmi Twitter hesabı üzerinden teaser fragmanıyla ilgili bir tweet atılmıştı. Söz konusu tweette "Teaser çekimleri devam ediyor .Sessizlik lütfen" yazısı yer alıyordu. Shadow Warrior'un resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan tweet, yeni Shadow Warrior oyununun gelebileceğine dair ipucu vermişti. Twitter üzerinden paylaşılan tweet, kısa süre içerisinde oyuncular tarafından yoğun ilgi gördü.

Yayıncı Devolver Digital ve geliştirici Flying Wild Hog, Shadow Warrior 3 oyununu resmi olarak duyurdu. Duyuru ile birlikte yeni Shadow Warrior oyununun teaser fragmanı, çıkış tarihi belli oldu ve oyunun Steam sayfası açıldı. Shadow Warrior 3, 2021 yılında PC platformuna çıkışını gerçekleştirecek.

Lo Wang isimli karakteri kontrol ettiğimiz Shadow Warrior serisinin yeni oyununda, Steam sayfasında yer alan bilgilere göre Orochi Zilla tarafından yanlışlıkla serbest bırakılan ejderhayı yakalamaya çalışacağız. Paylaşılan teaser fragmanı ile birlikte oyuncular merakla Shadow Warrior 3'ü beklemeye başladı. Peki, Shadow Warrior 3'ün oynanış videosu ne zaman yayınlanacak? Shadow Warrior 3'ün ilk oynanış videosu, 11 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye saati ile 22.00'da gerçekleşecek olan Devolver Direct sunumunda yayınlanacak. Shadow Warrior 3 teaser fragmanını aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Shadow Warrior oyunu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Oyun hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir