SGK ve TEB'in yurt dışından getirttiği lösemi ilaçlarının sahte çıktığı iddia edildi

Sosyal Güvenlik Kurumu ( Sgk ) ile Türk Eczacıları Birliği'nin (TEB) yurt dışından satın aldığı lösemi ilaçlarıyla ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı.

Independent Türkçe'nin haberine göre; İsviçre merkezli bir ilaç şirketinin edindiği Iclusig isimli lösemi ilaçlarının yasal şirketler dışında sahtekarlar tarafından üretildiğinden şüphelenilmesiyle belirlendi. Türkiye merkezli iki ilaç şirketi, Ekim 2018'de Kıbrıs merkezli bir şirketten edindiği sahte ilaçları İsviçre'ye satmak için teklifte bulundu.

İÇİNDE AĞRI KESİCİ BULUNDU

İsviçre'nin resmi ilaç otoritesi Swissmedic, skandalın ipucuna ulaşarak konuyu Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirdi ve numuneler laboratuvarda incelendi. İncelemede, bu ilaçların lösemi tedavisinde kullanılan ponatinib yerine ağrı kesmek için kullanılan parasetamol içerdiği belirlendi.

ŞİRKET SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İlacın dünya genelindeki üreticileri, DSÖ'ye söz konusu ilaçların kendileri tarafından üretilmediğini, sahte ilaçların kutularının üzerinde yazılı olan PR072875 ve 25A19E09 parti numarasının gerçek üretim kayıtlarına karşılık gelmediğini bildirdi. Bu sürecin ardından ilacın gerçek üreticisi olan şirketler, sahte ilaçlarla ilgili yeni bir süreç başlattı. Çeşitli ülkelerde sahte lösemi ilaçlarının pazara girip girmediği araştırılmaya başlandı. Lösemi tedavisinde kullanılan Iclusig isimli ilacın mali haklarına sahip olan Takeda, Türkiye'ye bir uzmanını gönderdi. Sahte ilaçların SGK ve TEB tarafından da alınarak Türkiye'de hastalara satıldığını tespit eden şirket yetkilisi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BAŞSAVCILIK TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ

Skandalla ilgili 2019 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Japon ilaç firması Takeda, konuyla ilgili savcılığa başvurduklarını doğruladı.

TEB BAŞKANI: SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçmişte böyle bir olay yaşanmış. Bakanlık ve savcılık arasında hukuki süreç devam ediyor." dedi.

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