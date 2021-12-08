SGK Müdürü Acar'dan ÇTB'ye veda

Çarşamba İlçe Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Mehmet Acar, Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Genel Sekreteri Sercan Yaşar'ı makamında ziyaret etti.

7 yıllık görev süresinin ardından Çarşamba'daki görevinden ayrılacak olan Mehmet Acar, Çarşamba Ticaret Borsası'na veda ziyaretinde bulundu. Çarşamba Ticaret Borsası'nda gerçekleşen görüşmede 2015 yılında Çarşamba SGK Müdürlüğüne atanan Acar'ın görev süresince gerçekleştirdiği başarılı faaliyetleri görüşüldü. Sohbet ortamında gerçekleşen görüşmede Yaşar, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı temsilen, Mehmet Acar'ı makamında ağırladı.

Sercan Yaşar, Çarşamba'ya sunmuş olduğu katkılarından ötürü Acar'a teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi. Acar'ın SGK Atakum Şubesine müdür yardımcısı olarak atandığı öğrenildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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