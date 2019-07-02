SGK İl Müdürü Uçar'dan Başkan Gültekin'e ziyaret
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Erzincan İl Müdürü Orhan Uçar, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin'i makamında ziyaret etti.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Erzincan İl Müdürü Orhan Uçar, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette SGK İl Müdürü Orhan Uçar Başkan Gültekin'e çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.
Başkan Lokman Gültekin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Uçar'a teşekkür etti. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Irak, yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi
Son Dakika Haberleri