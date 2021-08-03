SGK Başkanı Yılmaz: "Kurum alacaklarımızın tamamının gecikme zammı ve faizleri siliniyor"
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SGK Başkanı Yılmaz: "Kurum alacaklarımızın tamamının gecikme zammı ve faizleri siliniyor"

Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz'ın toplantının yapılacağı salona gelmesi Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz'ın konuşması ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, 7326 sayılı bazı alacakların yeniden...

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz'ın toplantının yapılacağı salona gelmesi

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz'ın konuşması ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun hakkında düzenlendiği basın toplantısında konuştu. (1)

SGK Başkanı Yılmaz: 'Kurum alacaklarımızın tamamının gecikme zammı ve faizleri siliniyor'
SGK Başkanı Yılmaz: 'Kurum alacaklarımızın tamamının gecikme zammı ve faizleri siliniyor'
SGK Başkanı Yılmaz: 'Kurum alacaklarımızın tamamının gecikme zammı ve faizleri siliniyor'
SGK Başkanı Yılmaz: 'Kurum alacaklarımızın tamamının gecikme zammı ve faizleri siliniyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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