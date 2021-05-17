SGK heyetinden Anıtkabir'e ziyaret
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SGK heyetinden Anıtkabir'e ziyaret

SGK heyetinden Anıtkabir'e ziyaret
Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ - Haberler | Güncel

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle beraberindeki heyetle, Anıtkabir'i ziyaret etti.

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle beraberindeki heyetle, Anıtkabir'i ziyaret etti.

SGK Başkanı Yılmaz beraberinde kurum yöneticileriyle Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Anıtkabir'e girdi. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Yılmaz, buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Yılmaz, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk; 2006 yılında gerçekleştirilen, dünya sosyal güvenlik tarihinin en büyük ve önemli reformlarından biri olan sosyal güvenlik reformu sonrasında kutlamaya başladığımız 'Sosyal Güvenlik Haftası' vesilesiyle huzurlarınızdayız. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak anayasa ile güvence altına alınan sosyal güvenlik hakkının ülkemizdeki yaşayan tüm insanları sürdürülebilir, adil ve etkin bir şekilde sağlanması için var gücümüzle çalışmaktayız. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde özellikle sağlık hizmetlerinin sürekliliği noktasında önemi bir kez daha ortaya çıkan reformu tamamlanmış bir süreç olarak görmemekteyiz. Reform ruhunu sürekli iyileştirmeler ve yenilikler ile devam ettirmekteyiz. Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde çağın gerekleri ve teknolojik gelişmelere uygun olarak sunduğumuz sosyal güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması için vefakar personelimiz ile bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."


SGK heyetinden Anıtkabir'e ziyaret
SGK heyetinden Anıtkabir'e ziyaret
SGK heyetinden Anıtkabir'e ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ

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