Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
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Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı

Demirören Haber Ajansı / Cem Sürmeneli - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, sezonun ilk palamutları tanesi 10 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, sezonun ilk palamutları tanesi 10 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

Denizlerde 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi, 15 Ağustos itibarıyla olta balıkçılarının av yasağı kalktı. Yasağın kalkmasıyla birlikte Karadeniz'e açılan Alaplılı balıkçılar, sezonun ilk balıklarıyla karaya döndü.Tezgahlarda tanesi 10 liradan satışa sunulan palamutlara halk da ilgi gösterdi. Balıkçı Tuncay Yazgan, 15 Ağustos itibarıyla denizlerde olta balıkçılığının, 'çoklu olta' diye tabir edilen çaparalarla başladığını söyledi. Bu yıl palamut sezonundan umutlu olduklarını belirten Yazgan, "Karadeniz'de şu an çok fazla görünmese de inşallah olacak, vatandaş palamut yiyecek. Şu anda olta olduğu için 10 liradan satıyoruz. Ben tüm balıkçı arkadaşlarımıza hayırlı ve bol kazançlı bir yıl olmasını diliyorum" dedi.


Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Sürmeneli

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