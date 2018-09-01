Sezonun İlk Balıkları Yüz Güldürdü

Ordulu balıkçılar, yasağın kalkması ile birlikte Karadeniz sularına açılarak avlanmaya başladı.

Denizlerdeki av sezonu, bu gece saat 00.00 itibariyle sona erdi. Aylardır hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, bu saatten itibaren Karadeniz'in mavi sularına açıldı. Günlerdir hazırlıklarının sürdüren balıkçılar, ilk avlanmalardan oldukça bereketli bir şekilde döndüklerini kaydetti. Denizlerden ilk olarak çıkan palamut balığının ise, geçtiğimiz yıla oranla daha iri olduğu görüldü.

Balıkçılardan Aziz Ceylan, yeni sezonun başlangıcında umduklarından daha çok bir balık avladıklarını aktararak, "Çok şükür artık denize açıldık. Şu anda ilk ağlarımızı çektiğimizde boş dönmedik. Allah'a şükürler olsun umduğumuzdan da bol ve bereketli bir sezon bizi bekliyor. Bu akşam yaşadığımız bolluğu başka bir zaman yaşar mıyız bilmiyorum ama Allah inşallah tekrarını nasip eder" dedi.

"Tek ağda 100 kasa balık çıkartıldı"

Balıkçıların, balığın balık hangi türlü elverişli olursa ona göre ağ attığını aktaran Ceylan, "Bu akşamki atılan ağda şu anda 100 kasa balık çıktı. Şükürler olsun ki bu çok iyi bir başlangıç. Yarın sabah halin açılmasıyla birlikte inşallah bu bolluğu Ordulular olarak hep beraber yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Şefika ve Dilek Akbulut isimli kadınlar ise, eşlerine yardım etmek için geldiklerini belirterek, yeni sezonun bütün balıkçı camiasına hayırlı olması temennisinde bulundular. Yeni sezonda güzel bir avlanma beklediklerini aktaran kadınlar, ilk olarak çıkartılan palamut balığının çok güzel olduğunu aktardılar. - ORDU