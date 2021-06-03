Sezon açılışı yapılan otelin imara aykırı bölümünde yıkım
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Sezon açılışı yapılan otelin imara aykırı bölümünde yıkım

Sezon açılışı yapılan otelin imara aykırı bölümünde yıkım
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı otelin sahildeki büfesinde yaklaşık 10 metrekarelik eklenti ve halka açık tuvalet imara aykırı olduğu gerekçesiyle otelin açıldığı ilk gün yıkıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı otelin sahildeki büfesinde yaklaşık 10 metrekarelik eklenti ve halka açık tuvalet imara aykırı olduğu gerekçesiyle otelin açıldığı ilk gün yıkıldı. Otel yetkilileri, yıkım işleminin daha önceden yapılmamasına tepki gösterdi.

Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelin Muğla'ya Hizmet Vakfı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı ortaklığıyla kurulan MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketi'nden yıllık 1 milyon 200 bin TL'ye kiraladığı 10 dönümlük alanda bulunan plaj büfesinin bazı bölümleri imara aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme kararıyla Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Sabah erken saatlerde yıkım yapılan alana çok sayıda zabıtayla gelen belediye görevlileri, büfenin yaklaşık 10 metrekarelik depo olarak kullanılan eklentisinin ve tuvalet bölümünün yıkılacağını belirtti. Otel yetkilileri, turistlerin tatil yapmak amacıyla giriş yaptığını, yıkımın neden birkaç gün önceden yapılmadığı sorup, tepki gösterdi. Otel çalışanları bir taraftan turistler için masa ve sandalyeleri hazırlarken, eklenti de teknik personel tarafından belediye görevlilerinin müdahalesine gerek kalmadan tamamen söküldü. Alt katta halka açık tuvalet olarak bulunan bölüm de kepçeyle yıkılarak kullanılamaz hale getirildi.

'İZİN İSTEDİK, KEPÇEYİ DAYADILAR'

Otelin avukatı Selim Cihan Karaak, yapının çok uzun yıllar önce kapatılan Çolaklı Belediyesi döneminde yapıldığını ve Belek Özel Çevre Kurumu tarafından onaylandığını söyledi. Büfenin yapıldığı gibi durduğunu belirten avukat Karaak, yapıyı kendilerinin yaptığını bunun için Çolaklı Belediyesi'ne kira ödediklerini de anlattı. Sahillerin kullanım hakkının daha sonra MUÇEV'e verildiğini belirten avukat Selim Cihan Karaak, "Müvekkil şirketim burayı MUÇEV'den, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kiralama yetkisi olan şirketten kiraladı. Kira sözleşmemiz ve yapı kayıt belgemiz olmasına rağmen, ibraz etmemize rağmen Manavgat Belediyesi'nden yetkililer geldi ve şu an burada yıkım işlemi yapıyor. Burada ruhsatsız hiçbir yer yok. Burası MUÇEV'le otelimiz arasında yapılan sözleşmeyle kiralanan büfedir. Turizm sezonunu biz bugün açtık. Otelimizde bugün yaklaşık 150 misafirimiz giriş yaptı. Buna rağmen belediye yetkililerinden rica ettik. Bize süre verilmesini istedik, 'biz kendimiz yıkalım' dedik. Ama kabul etmediler, kepçeleri dayadılar. Misafirler bir yerden oteli kullanmaya çalışıyorlar, durum bundan ibaret" dedi.


Sezon açılışı yapılan otelin imara aykırı bölümünde yıkım
Sezon açılışı yapılan otelin imara aykırı bölümünde yıkım
Sezon açılışı yapılan otelin imara aykırı bölümünde yıkım
Sezon açılışı yapılan otelin imara aykırı bölümünde yıkım
Sezon açılışı yapılan otelin imara aykırı bölümünde yıkım
Sezon açılışı yapılan otelin imara aykırı bölümünde yıkım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

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