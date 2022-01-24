Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında? Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde Hatun kimdir?

Sezin Akbaşoğulları kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. TRT1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu her Pazartesi olduğu gibi bu hafta da seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle seyredildi. Konusunun yanı sıra oyuncularıyla da ilgi gören Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde Hatun merak edildi. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde Hatun kimdir, gerçek adı? Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli?

ZÜBEYDE HATUN KİMDİR?

Zübeyde Hatun, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın eşi, Berkyaruk'un annesidir.Babası Çağrı Beyin oğlu Emir Yakuti'dir. Sultan Melikşah ile evlendi. Kocası Melikşah üzerinde etkiliydi.1081 yılında Berkyaruk'u dünyaya getirdi. Oğlu Berkyaruk Selçuklu Sultanı olunca bir süre sonra kayınbiraderi Tacüddevle Tutuş isyan etti. Berkyaruk'un isyanı bastırıp amcasını öldürmesi üzerine annesini yanına getirmek istedi ancak veziri Müeyyidülmülk buna karşı çıktı. Zübeyde Hatun, Müeyyidülmülk'ün karşı çıktığını öğrenince Fahrülmülk'ün de kışkırtmalarıyla vezire kin beslemeye başladı. Bu durum neticesinde Müeyyidülmülk azledilerek yerine kardeşi Fahrülmülk vezirliğe getirildi. Vezirlikten azledilen Fahrülmülk'ün Zübeyde Hatun'a karşı intikam duyguları kabardı.Müeyyidülmülk'ün teşvikiyle isyan edip sultanlığını ilan Muhammed Tapar Müeyyidülmül'ü vezirliğe getirdi. Muhammed Tapar,Rey şehrine geldiğinde Zübeyde Hatun'da oradaydı.Müeyyidülmül Zübeyde Hatun'u önce hapsetti ardından da öldürttü.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?

22 Nisan 1981 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sezin Akbaşoğulları, İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra, 2003 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sahneye ilk kez lise döneminde oynadığı Yine Başladılar isimli oyun ile çıktı. Kamera karşısına ise ilk kez Bizim Evin Halleri ile geçti.2005 yılında Beyaz Gelincik dizisi ile asıl çıkışını yapmıştır. Eylül, Sır Gibi, Ah Kalbim, Küstüm Çiçeği, Sen de Gitme, Ah Neriman, Racon, Hatırla Gönül ve Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde rol almıştır.

Sevgili Komşum, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Yabancı, O… Çocukları gibi filmlerde yer alan Sezin Akbaşoğulları, 1.64 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur. Sezin Akbaşoğulları, ATV ekranlarında gösterime giren Ağlama Anne dizisinde Özlem karakterine hayat vermiştir. Sezin Akbaşoğulları son olarak Kırmızı Oda dizisinde kendini göstermiştir, şimdilerde Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Zübeyde Hatun rolündedir.

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