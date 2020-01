Sezgin Erdemir, 'Afşin' isimli bir savaşçıyı canlandıracak

16.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:41

Reyting rekorları kıran "Diriliş Ertuğrul"da Ertuğrul Bey'in abisi Sungur Tekin'i canlandıran Sezgin Erdemir, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın hayata geçirdiği "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filminde de önemli bir role hayat verdi. Başarılı oyuncu, Osmanlı İmparatorluğu'nun seçkin savaşçı birliği Akıncılar'ın hikayesini anlatan filmde Afşin adlı savaşçıyı oynadı.

OKUYLA YATIP KALKIYOR





"Diriliş Ertuğrul"daki Sungur Tekin için tarih araştırmaları yapan ve özel eğitimler alan Sezgin Erdemir, Afşin rolü için de hummalı bir hazırlık sürecinden geçti. Ünlü oyuncu, ok ve yay kullanmayı öğrendi: "Afşin, adını ünlü bir Türk komutanından alıyor. Akıncılar'daki savaşçılar, kullandıkları silahlarla ayrışıyor. Kiminin gürzü, kiminin baltası, kiminin de kılıcı ön planda. Afşin ise ok ve yayda usta. Okuyla yatıp kalkıyor. Daha önce dizi için o döneme ait silahları kullanmayı öğrenmiş, at binme eğitimi almıştım. 'Diriliş Ertuğrul'da beraber çalıştığımız ekipten film için yeniden eğitim aldım. Ayrıca dönemin tarihini inceledim, kitaplar okudum."





17 OCAK'TA VİZYONDA





Sezgin Erdemir, "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı"nın senaryosu, oyunculukları, aksiyonu ve efektleri ile uluslararası arenada ses getireceğini söyledi: "Böyle önemli bir filmde yer almak gurur verici. Kahraman ve fedakar Akıncılar'dan birini canlandırdığım için de çok mutluyum." Senaryosun ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ imzalı, yönetmen koltuğunda Kamil Aydın'ın oturduğu "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı", cuma günü (17 Ocak) vizyona girecek.