Sezer Dermenci kimdir? Ivana Sert'in sevgilisi Sezer Dermenci kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sezer Dermenci ne iş yapıyor?

Ünlü manken Ivana Sert, bugün Doya Doya Moda programına konuk oldu. Program'da Dermenci ailesine selam yollamasının ardından sevgilisi Sezer Dermenci ve ailesi tekrar gündeme geldi. Sosyal medyada Sezer Dermenci araştırılmaya başlandı. Sezer Dermenci kimdir? Ivana Sert'in sevgilisi Sezer Dermenci kaç yaşında ve nereli? Sezer Dermenci ne iş yapar?

Sezer Dermenci, Ivana Sert ile ilişkisiyle sık sık gündeme gelmektedir. Sosyal medyada Sezer Dermenci kimdir? Ivana Sert'in sevgilisi Sezer Dermenci kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sezer Dermenci ne iş yapıyor? soruları araştırılmaktadır. İşte tüm cevapları!

SEZER DERMENCİ KİMDİR?

Sezer Dermenci, İzmir'lidir. İzmir Urla'da işletmeleri bulunan Fevzi ve Ayşe Dermenci'nin oğludur ve tanınan bir ailedir. Sezer Dermenci bir iş adamıdır ve restoran zincirleri bulunur. Sezer Dermenci, erkek kardeş Doğan Dermenci bile İzmir'de bir otel işletmektedir. Ayşe Hanım Konağı adlı butik otel işleten Sezer Dermenci, İvana Sert ile sevgilidir.