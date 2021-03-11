Sezen Aksu - Sen Ağlama şarkı sözleri! 'Sen Ağlama' şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Değerli sanatçımız Sezen Aksu'nun en iyi parçalarından birisi olan Sen Ağlama şarkısının sözleri merak edildi. Peki Sen Ağlama şarkı sözleri nelerdir? Şarkının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sezen Aksu - Sen Ağlama şarkı sözleri sizlerle...

SEN AĞLAMA ŞARKI SÖZLERİ

Hasret oldu, ayrılık oldu

Hüzünlere bölündü saatler

Gördüm akan iki damla yaş

Ayrılık da sevgiyle beraber

Bir şarkı bir şiir gibi

Yaşadım canım acıları

Senden bana hatıra şimdi

Sakladığım sevgili kederler

Bir sır gibi saklarım seni

Bir yemin bir gizli düş gibi

Ben bu yükü taşırım sen git

Git acılanma

Sen ağlama, dayanamam

Ağlama göz bebeğim sana kıyamam

Al yüreğim senin olsun

Yüreğim bende kalırsa yaşayamam

Sen ağlama, dayanamam

Ağlama göz bebeğim sana kıyamam

Al yüreğim senin olsun

Yüreğim bende kalırsa yaşayamam

Bir sır gibi saklarım seni

Bir yemin bir gizli düş gibi

Ben bu yükü taşırım sen git

Git acılanma

Sen ağlama, dayanamam

Ağlama göz bebeğim sana kıyamam

Al yüreğim senin olsun

Yüreğim bende kalırsa yaşayamam

Sen ağlama, dayanamam

Ağlama göz bebeğim sana kıyamam

Al yüreğim senin olsun

Yüreğim bende kalırsa yaşayamam