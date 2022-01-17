Sezen Aksu'nun tepki çeken "Hz. Adem ve Hz. Havva" ile ilgili şarkı sözlerine Cübbeli Ahmet'ten sert yorum
Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısındaki "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri sosyal medyada tepki çekti. Ünlü sanatçıya bir kesim de destek verirken Cübbeli Ahmet söz konusu şarkıya ilişkin, "Allah Âdem'e bütün isimleri öğretti buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhur ve gözde sanatçısı olarak kabul ediliyorsa artık Allâh-u Teâlâ'nın bu toplumdan razı olup olmadığını anlamak için bu kıstas yeterlidir." ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçı Sezen Aksu, sosyal medyada "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli parçasının sözleri ile gündeme geldi. YouTube'da ilk olarak 2017 yılında yayınlanan şarkıdaki "Binmişiz bir alâmate, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" ifadeleri büyük tepki çekti.
Adaptasyonu Sezen Aksu'ya ait olan şarkı sözleriyle alakalı olarak pek çok kullanıcı tepkisini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde kısa sürede #sezenaksu etiketi Twitter gündeminin zirvesinde yer aldı.
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabından Sezen Aksu'nun yeni şarkısında geçen Hazreti Adem ve Hazreti Havva için söylediği ifadeleri eleştirdi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ünlü, şu ifadeleri kullandı:
"Beşerin ilk babası ve ilk peygamber Adem Aleyhisselâm ve eşi Havva Validemize cahil diyecek kadar alçalan esfeller ve Allah-u Teâlâ'nın: "Allah Âdem'e bütün isimleri (dilleri ve ilimleri) öğretti" buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhur ve gözde sanatçısı olarak kabul ediliyorsa artık Allah-u Teâlâ'nın bu toplumdan razı olup olmadığını anlamak için bu kıstas yeterlidir.
"Acısıyla, tatlısıyla
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak, dimdik durmak
Bin bahane, bin oyun kurmak
Binmişiz bir alâmate
Gidiyoruz kıyamete
Selam söyleyin o cahil
Havva ile Adem'e
Aha yine, aha yine
Önümüz uçurum, ardımız dağ
İlle yanacağız, yanacaklar
Elbette
Gül de var, diken de
Aşk da var, savaş da
Her şey hepimiz için
Kısmet hayatta
Yazın veda edişi
Şölenlerle, şarkılarla
Baharların gelişi
Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane"