Sezen Aksu'nun tepki çeken "Hz. Adem ve Hz. Havva" ile ilgili şarkı sözlerine Cübbeli Ahmet'ten sert yorum - Haberler Magazin
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Sezen Aksu'nun tepki çeken "Hz. Adem ve Hz. Havva" ile ilgili şarkı sözlerine Cübbeli Ahmet'ten sert yorum

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Magazin

Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısındaki "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri sosyal medyada tepki çekti. Ünlü sanatçıya bir kesim de destek verirken Cübbeli Ahmet söz konusu şarkıya ilişkin, "Allah Âdem'e bütün isimleri öğretti buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhur ve gözde sanatçısı olarak kabul ediliyorsa artık Allâh-u Teâlâ'nın bu toplumdan razı olup olmadığını anlamak için bu kıstas yeterlidir." ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, sosyal medyada "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli parçasının sözleri ile gündeme geldi. YouTube'da ilk olarak 2017 yılında yayınlanan şarkıdaki "Binmişiz bir alâmate, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" ifadeleri büyük tepki çekti.

Adaptasyonu Sezen Aksu'ya ait olan şarkı sözleriyle alakalı olarak pek çok kullanıcı tepkisini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde kısa sürede #sezenaksu etiketi Twitter gündeminin zirvesinde yer aldı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabından Sezen Aksu'nun yeni şarkısında geçen Hazreti Adem ve Hazreti Havva için söylediği ifadeleri eleştirdi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

"Beşerin ilk babası ve ilk peygamber Adem Aleyhisselâm ve eşi Havva Validemize cahil diyecek kadar alçalan esfeller ve Allah-u Teâlâ'nın: "Allah Âdem'e bütün isimleri (dilleri ve ilimleri) öğretti" buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhur ve gözde sanatçısı olarak kabul ediliyorsa artık Allah-u Teâlâ'nın bu toplumdan razı olup olmadığını anlamak için bu kıstas yeterlidir.

Sezen Aksu'nun tepki çeken 'Hz. Adem ve Hz. Havva' ile ilgili şarkı sözlerine Cübbeli Ahmet'ten sert tepki

"Acısıyla, tatlısıyla

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak, dimdik durmak

Bin bahane, bin oyun kurmak

Binmişiz bir alâmate

Gidiyoruz kıyamete

Selam söyleyin o cahil

Havva ile Adem'e

Aha yine, aha yine

Önümüz uçurum, ardımız dağ

İlle yanacağız, yanacaklar

Elbette

Gül de var, diken de

Aşk da var, savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Yazın veda edişi

Şölenlerle, şarkılarla

Baharların gelişi

Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane"

Gözde Nur Bayar
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Sezen'in tepki çeken şarkı sözlerine Cübbeli Ahmet'ten sert yorum! Verdi veriştirdi

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