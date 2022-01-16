Sezen Aksu ne dedi? Sezen Aksu'nun yeni şarkısı ne? Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak söz yazarı kimdir? Şahane birşey yaşamak sözleri kime ait?
Sezen Aksu ne dedi? sorusu merak ediliyor. Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısındaki "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleriyle sosyal medyada gündem olarak tepkilerin odağı haline geldi. Peki, Sezen Aksu ne dedi? Sezen Aksu'nun yeni şarkısı ne? Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak söz yazarı kimdir? İşte detaylar...
Şahane bir şey yaşamak sözleri kime ait? sorusu sosyal medyada Şahane bir şey yaşamak şarkısının gündem olmasının ardından en çok merak edilenler arasında yer aldı. Ünlü sanatçı Sezen Aksu, sosyal medyada "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli parçasının sözleri ile gündeme geldi. YouTube'da ilk olarak 2017 yılında yayınlanan şarkıdaki "Binmişiz bir alâmate, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" ifadeleri büyük tepki çekti. Sezen Aksu ne dedi? Sezen Aksu'nun yeni şarkısı ne? Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak söz yazarı kimdir? Detaylar haberimizde...
Sezen Aksu'nun YouTube'da yayınlanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısının "Binmişiz bir alâmate, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri büyük tepki çekti.
Sezen Aksu'nun video paylaşım platformu YouTube'ta da yayınlanan ve tepki çeken yeni şarkısının adı Şahane Bir Şey Yaşamak'tır. İşte, Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri...
Acısıyla, tatlısıyla
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak, dimdik durmak
Bin bahane, bin oyun kurmak
***
Binmişiz bir alâmate
Gidiyoruz kıyamete
Selam söyleyin o cahil
Havva ile Adem'e
***
Aha yine, aha yine
Önümüz uçurum, ardımız dağ
***
İlle yanacağız, yanacaklar
Elbette
***
Gül de var, diken de
Aşk da var, savaş da
Her şey hepimiz için
Kısmet hayatta
***
Yazın veda edişi
Şölenlerle, şarkılarla
Baharların gelişi
Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane
Yayınlanan videonun açıklama kısmında Şahane Bir Şey Yaşamak sözlerinin kime ait olduğu ile ilgili ve şarkı ile ilgili diğer bilgiler şu şekilde yer almıştır:
Adapte Türkçe Söz: Sezen Aksu
Orijinal Eser Sahipleri: Alexander Dim Papaconstantinou, Sam Debbie, Djupstrom Bjorn Mats Johan, Hajji Bilal, Jannusi Achraf, Khayat Nadir
Düzenleme: Kivanch K.