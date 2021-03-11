Sezen Aksu Kavaklar şarkı sözleri! Sezen Aksu Kavaklar dinle!
1988 yılında yayınlanan Sezen Aksu'nun muhteşem sesiyle dinlemeye alışık olduğumuz Sezen Aksu Kavaklar şarkı sözleri! Sezen Aksu Kavaklar dinle!
Sezen Aksu Kavaklar şarkı sözleri! Sezen Aksu Kavaklar dinle! Kavaklar şarkısı yılı! Detaylar haberimizde.
SEZEN AKSU KAVAKLAR ŞARKI SÖZLERİ
Ah kavaklar ah kavaklar
Bedenim üşür yüreğim sızlar
Beni hoyrat bir makasla
Ah eski bir fotoğraftan oydular
Orda kaldı yanağımın yarısı
Kendini boşlukla tamamlar
Ah omuzumda bir kesik el ki
Hala, hala durmadan kanar
Ah kavaklar ah kavaklar
Acı düştü peşime
Ah kavaklar ah kavaklar
Ardımdan ıslık çalar
Ah kavaklar ah kavaklar
Acı düştü peşime
Ah kavaklar ah kavaklar
Ardımdan ıslık çalar
Ah kavaklar ah kavaklar
Bedenim üşür yüreğim sızlar
Beni hoyrat bir makasla
Ah eski bir fotoğraftan oydular
Orda kaldı yanağımın yarısı
Kendini boşlukla…