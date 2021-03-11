Sezen Aksu Kavaklar şarkı sözleri! Sezen Aksu Kavaklar dinle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sezen Aksu Kavaklar şarkı sözleri! Sezen Aksu Kavaklar dinle!

11.03.2021 21:12 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:25
Sezen Aksu Kavaklar şarkı sözleri! Sezen Aksu Kavaklar dinle!

1988 yılında yayınlanan Sezen Aksu'nun muhteşem sesiyle dinlemeye alışık olduğumuz Sezen Aksu Kavaklar şarkı sözleri! Sezen Aksu Kavaklar dinle!

Sezen Aksu Kavaklar şarkı sözleri! Sezen Aksu Kavaklar dinle! Kavaklar şarkısı yılı! Detaylar haberimizde.

SEZEN AKSU KAVAKLAR ŞARKI SÖZLERİ

Ah kavaklar ah kavaklar

Bedenim üşür yüreğim sızlar

Beni hoyrat bir makasla

Ah eski bir fotoğraftan oydular

Orda kaldı yanağımın yarısı

Kendini boşlukla tamamlar

Ah omuzumda bir kesik el ki

Hala, hala durmadan kanar

Ah kavaklar ah kavaklar

Acı düştü peşime

Ah kavaklar ah kavaklar

Ardımdan ıslık çalar

Ah kavaklar ah kavaklar

Acı düştü peşime

Ah kavaklar ah kavaklar

Ardımdan ıslık çalar

Ah kavaklar ah kavaklar

Bedenim üşür yüreğim sızlar

Beni hoyrat bir makasla

Ah eski bir fotoğraftan oydular

Orda kaldı yanağımın yarısı

Kendini boşlukla…

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Esra Erol Prens Harry Ferhan Şensoy
Spor Can Bartu Mustafa Er Ali Şansalan Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sezen Aksu Kavaklar şarkı sözleri! Sezen Aksu Kavaklar dinle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 21:34:31. #1.16#
title