Sezen Aksu Kalbim Ege'de Kaldı şarkı sözleri nelerdir? Aman Efendim şarkı sözleri!
Şarkılar Bizi Söyler'de Sezen Aksu Kalbim Ege'de Kaldı şarkı sözleri aratılmaktadır. Peki, Sezen Aksu Kalbim Ege'de Kaldı şarkı sözleri nelerdir? Aman Efendim şarkı sözleri!
Kanal D ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan program Şarkılar Bizi Söyler'de Sezen Aksu Kalbim Ege'de Kaldı şarkı sözleri aratılmaktadır. Peki, Sezen Aksu Kalbim Ege'de Kaldı şarkı sözleri nelerdir? Aman Efendim şarkı sözleri! İşte detaylar haberimizde…
SEZEN AKSU KALBİM EGE'DE KALDI ŞARKI SÖZLERİ!
Cigaramı sardım karşı sahile
Yaktım ucunda acıları
Ağları attım anılar doldu
Ağlar hasretimin kıyıları
Yareme tuz diye yakamoz bastım
Tek şahidim aydı, aman aman
Bir elimde defne, bir elimde sevdan
Kalbim Ege'de kaldı
Yareme tuz diye yakamoz bastım
Tek şahidim aydı, aman aman
Bir elimde defne, bir elimde sevdan
Kalbim Ege'de kaldı
Kadehimi vurdum karşı yakaya
Efeler kalktı şerefe
Sevgimi attım dostlar tuttu
Bir ağıt yaktım kadere
Yareme tuz diye yakamoz bastım
Tek şahidim aydı, aman aman
Bir elimde defne, bir elimde sevdan
Kalbim Ege'de kaldı
Aman efendim, ayrılık ölümden beter
Canım efendim, yeter bu hasretlik yeter
Aman efendim, bana bir merhaba gönder
Canım efendim, canım efendim
Aman efendim, ayrılık ölümden beter
Canım efendim, yeter bu hasretlik yeter
Aman efendim, bana bir merhaba gönder
Canım efendim, canım efendim
Cigaramı sardım karşı sahile
Yaktım ucunda acıları
Ağları attım anılar doldu
Ağlar hasretimin kıyıları
Yareme tuz diye yakamoz bastım
Tek şahidim aydı, aman aman
Bir elimde defne, bir elimde sevdan
Kalbim Ege'de kaldı
Aman efendim, ayrılık ölümden beter
Canım efendim, yeter bu hasretlik yeter
Aman efendim, bana bir merhaba gönder
Canım efendim, canım efendim
Aman efendim, ayrılık ölümden beter
Canım efendim, yeter bu hasretlik yeter
Aman efendim, bana bir merhaba gönder
Canım efendim, canım efendim