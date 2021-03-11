Sezen Aksu Kalbim Ege'de Kaldı şarkı sözleri nelerdir? Aman Efendim şarkı sözleri!
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Sezen Aksu Kalbim Ege'de Kaldı şarkı sözleri nelerdir? Aman Efendim şarkı sözleri!

11.03.2021 23:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 23:39
Sezen Aksu Kalbim Ege'de Kaldı şarkı sözleri nelerdir? Aman Efendim şarkı sözleri!

Şarkılar Bizi Söyler'de Sezen Aksu Kalbim Ege'de Kaldı şarkı sözleri aratılmaktadır. Peki, Sezen Aksu Kalbim Ege'de Kaldı şarkı sözleri nelerdir? Aman Efendim şarkı sözleri!

Kanal D ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan program Şarkılar Bizi Söyler'de Sezen Aksu Kalbim Ege'de Kaldı şarkı sözleri aratılmaktadır. Peki, Sezen Aksu Kalbim Ege'de Kaldı şarkı sözleri nelerdir? Aman Efendim şarkı sözleri! İşte detaylar haberimizde…

SEZEN AKSU KALBİM EGE'DE KALDI ŞARKI SÖZLERİ!

Cigaramı sardım karşı sahile

Yaktım ucunda acıları

Ağları attım anılar doldu

Ağlar hasretimin kıyıları

Yareme tuz diye yakamoz bastım

Tek şahidim aydı, aman aman

Bir elimde defne, bir elimde sevdan

Kalbim Ege'de kaldı

Yareme tuz diye yakamoz bastım

Tek şahidim aydı, aman aman

Bir elimde defne, bir elimde sevdan

Kalbim Ege'de kaldı

Kadehimi vurdum karşı yakaya

Efeler kalktı şerefe

Sevgimi attım dostlar tuttu

Bir ağıt yaktım kadere

Yareme tuz diye yakamoz bastım

Tek şahidim aydı, aman aman

Bir elimde defne, bir elimde sevdan

Kalbim Ege'de kaldı

Aman efendim, ayrılık ölümden beter

Canım efendim, yeter bu hasretlik yeter

Aman efendim, bana bir merhaba gönder

Canım efendim, canım efendim

Aman efendim, ayrılık ölümden beter

Canım efendim, yeter bu hasretlik yeter

Aman efendim, bana bir merhaba gönder

Canım efendim, canım efendim

Cigaramı sardım karşı sahile

Yaktım ucunda acıları

Ağları attım anılar doldu

Ağlar hasretimin kıyıları

Yareme tuz diye yakamoz bastım

Tek şahidim aydı, aman aman

Bir elimde defne, bir elimde sevdan

Kalbim Ege'de kaldı

Aman efendim, ayrılık ölümden beter

Canım efendim, yeter bu hasretlik yeter

Aman efendim, bana bir merhaba gönder

Canım efendim, canım efendim

Aman efendim, ayrılık ölümden beter

Canım efendim, yeter bu hasretlik yeter

Aman efendim, bana bir merhaba gönder

Canım efendim, canım efendim

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