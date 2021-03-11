Sezen Aksu - İstanbul İstanbul Olalı şarkı sözleri! 'İstanbul İstanbul Olalı' şarkısının tüm sözleri nelerdir?
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Sezen Aksu - İstanbul İstanbul Olalı şarkı sözleri! 'İstanbul İstanbul Olalı' şarkısının tüm sözleri nelerdir?

11.03.2021 21:21 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:24
Sezen Aksu - İstanbul İstanbul Olalı şarkı sözleri! 'İstanbul İstanbul Olalı' şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Değerli sanatçımız Sezen Aksu'nun en iyi parçalarından birisi olan İstanbul İstanbul Olalı şarkısının sözleri merak edildi. Peki İstanbul İstanbul Olalı şarkı sözleri nelerdir? Şarkının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sezen Aksu - İstanbul İstanbul Olalı şarkı sözleri sizlerle...

İSTANBUL İSTANBUL OLALI ŞARKI SÖZLERİ

Uzanıp Kanlıca'nın orta yerinde bi' taşa

Gözümün yaşını yüzdürdüm Hisar'a doğru

Yapacak hiçbi' şey yok gitmek istedi gitti

Hem anlıyorum hem çok acı tek taraflı bitti

Bi' lodos lazım şimdi bana bi' kürek bi' kayık

Zulada birkaç şişe yakut yer gök kırmızı

Söverim gelmişine geçmişine ayıpsa ayıp

Düşer üstüme akşamdan kalma sabah yıldızı

Ah İstanbul İstanbul olalı

Hiç görmedi böyle keder

Geberiyorum aşkından

Kalmadı bende gururdan eser

İstanbul İstanbul olalı

Hiç görmedi böyle keder

Geberiyorum aşkından

Kalmadı bende gururdan eser

Ne acı ne acı insan kendine ne kadar yenik

Bulunmadı ihanetin ilacı yürek koca bi' kara delik

Yapacak hiçbi' şey yok gönül bu sevdi

Yeni bir ten yeni bir heyecan bilirim üstelik

Bi' lodos lazım şimdi bana bi' kürek bi' kayık

Zulada birkaç şişe yakut yer gök kırmızı

Söverim gelmişine geçmişine ayıpsa ayıp

Düşer üstüme akşamdan kalma sabah yıldızı

Ah İstanbul İstanbul olalı

Hiç görmedi böyle keder

Geberiyorum aşkından

Kalmadı bende gururdan eser

İstanbul İstanbul olalı

Hiç görmedi böyle keder

Geberiyorum aşkından

Kalmadı bende gururdan eser

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