Sezen Aksu - İstanbul İstanbul Olalı şarkı sözleri! 'İstanbul İstanbul Olalı' şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Değerli sanatçımız Sezen Aksu'nun en iyi parçalarından birisi olan İstanbul İstanbul Olalı şarkısının sözleri merak edildi. Peki İstanbul İstanbul Olalı şarkı sözleri nelerdir? Şarkının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Sezen Aksu - İstanbul İstanbul Olalı şarkı sözleri sizlerle...
İSTANBUL İSTANBUL OLALI ŞARKI SÖZLERİ
Uzanıp Kanlıca'nın orta yerinde bi' taşa
Gözümün yaşını yüzdürdüm Hisar'a doğru
Yapacak hiçbi' şey yok gitmek istedi gitti
Hem anlıyorum hem çok acı tek taraflı bitti
Bi' lodos lazım şimdi bana bi' kürek bi' kayık
Zulada birkaç şişe yakut yer gök kırmızı
Söverim gelmişine geçmişine ayıpsa ayıp
Düşer üstüme akşamdan kalma sabah yıldızı
Ah İstanbul İstanbul olalı
Hiç görmedi böyle keder
Geberiyorum aşkından
Kalmadı bende gururdan eser
İstanbul İstanbul olalı
Hiç görmedi böyle keder
Geberiyorum aşkından
Kalmadı bende gururdan eser
Ne acı ne acı insan kendine ne kadar yenik
Bulunmadı ihanetin ilacı yürek koca bi' kara delik
Yapacak hiçbi' şey yok gönül bu sevdi
Yeni bir ten yeni bir heyecan bilirim üstelik
Bi' lodos lazım şimdi bana bi' kürek bi' kayık
Zulada birkaç şişe yakut yer gök kırmızı
Söverim gelmişine geçmişine ayıpsa ayıp
Düşer üstüme akşamdan kalma sabah yıldızı
Ah İstanbul İstanbul olalı
Hiç görmedi böyle keder
Geberiyorum aşkından
Kalmadı bende gururdan eser
İstanbul İstanbul olalı
Hiç görmedi böyle keder
Geberiyorum aşkından
Kalmadı bende gururdan eser