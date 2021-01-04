Sezen Aksu - İnsanlık Hali şarkı sözleri! 'İnsanlık Hali' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Sezen Aksu'nun yeni çıkan "İnsanlık Hali" şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEZEN AKSU - İNSANLIK HALİ ŞARKI SÖZLERİ

Daha çok kırılacak kalbin

Daha çok üzüleceksin

İnsan her şeye katlanır

Göreceksin

Gün geçtikçe taşlaşır sandığın yürek

Öyle bir yanar ki yeniden

Şaşıracaksın

Ah insanlık hali

Ah insanlık hali

Ah bazen nasıl kolaydır,

Bazen her şeye mani

İçimde biri var ki

Yaptığımı yıkmak istiyor

Can bedenden ayrılıp da

Kaçmak istiyor

Bir yandan prangalara

Razı gönül

Bir yandan martı misali

Uçmak istiyor

İNSANLIK HALİ ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Sezen Aksu'nun yeni şarkısı İnsanlık Hali 31 Aralık 2020 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenme ve 40 bin beğeni alan şarkı şuanda trend videolar listesinde yer alıyor. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Söz & Müzik: Sezen Aksu

Düzenleme: Erman Arda

Yönetmen: Mustafa Ateş

Video Prodüksiyon: BMA Film Production