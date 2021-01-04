Sezen Aksu - İnsanlık Hali şarkı sözleri! 'İnsanlık Hali' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Sezen Aksu'nun yeni şarkısı İnsanlık Hali geçtiğimiz gün Youtube'da yayınlandı. Oldukça beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Sezen Aksu - İnsanlık Hali şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nedir?
Sezen Aksu'nun yeni çıkan "İnsanlık Hali" şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SEZEN AKSU - İNSANLIK HALİ ŞARKI SÖZLERİ
Daha çok kırılacak kalbin
Daha çok üzüleceksin
İnsan her şeye katlanır
Göreceksin
Gün geçtikçe taşlaşır sandığın yürek
Öyle bir yanar ki yeniden
Şaşıracaksın
Ah insanlık hali
Ah insanlık hali
Ah bazen nasıl kolaydır,
Bazen her şeye mani
İçimde biri var ki
Yaptığımı yıkmak istiyor
Can bedenden ayrılıp da
Kaçmak istiyor
Bir yandan prangalara
Razı gönül
Bir yandan martı misali
Uçmak istiyor
İNSANLIK HALİ ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Sezen Aksu'nun yeni şarkısı İnsanlık Hali 31 Aralık 2020 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenme ve 40 bin beğeni alan şarkı şuanda trend videolar listesinde yer alıyor. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.
Söz & Müzik: Sezen Aksu
Düzenleme: Erman Arda
Yönetmen: Mustafa Ateş
Video Prodüksiyon: BMA Film Production