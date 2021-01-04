Sezen Aksu - İnsanlık Hali şarkı sözleri! 'İnsanlık Hali' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sezen Aksu - İnsanlık Hali şarkı sözleri! 'İnsanlık Hali' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

04.01.2021 10:52 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:55
Sezen Aksu - İnsanlık Hali şarkı sözleri! 'İnsanlık Hali' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Sezen Aksu'nun yeni şarkısı İnsanlık Hali geçtiğimiz gün Youtube'da yayınlandı. Oldukça beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Sezen Aksu - İnsanlık Hali şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nedir?

Sezen Aksu'nun yeni çıkan "İnsanlık Hali" şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEZEN AKSU - İNSANLIK HALİ ŞARKI SÖZLERİ

Daha çok kırılacak kalbin

Daha çok üzüleceksin

İnsan her şeye katlanır

Göreceksin

Gün geçtikçe taşlaşır sandığın yürek

Öyle bir yanar ki yeniden

Şaşıracaksın

Ah insanlık hali

Ah insanlık hali

Ah bazen nasıl kolaydır,

Bazen her şeye mani

İçimde biri var ki

Yaptığımı yıkmak istiyor

Can bedenden ayrılıp da

Kaçmak istiyor

Bir yandan prangalara

Razı gönül

Bir yandan martı misali

Uçmak istiyor

İNSANLIK HALİ ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Sezen Aksu'nun yeni şarkısı İnsanlık Hali 31 Aralık 2020 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenme ve 40 bin beğeni alan şarkı şuanda trend videolar listesinde yer alıyor. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Söz & Müzik: Sezen Aksu

Düzenleme: Erman Arda

Yönetmen: Mustafa Ateş

Video Prodüksiyon: BMA Film Production

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Seren Serengil Nesrin Cavadzade
Spor Can Bartu Güven Yalçın Samet Aybaba Arda Kardeşler Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Kasım Silah Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sezen Aksu - İnsanlık Hali şarkı sözleri! 'İnsanlık Hali' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 10:55:31. #1.15#
title