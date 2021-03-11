Sezen Aksu - Belalım şarkı sözleri! 'Belalım' şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Değerli sanatçımız Sezen Aksu'nun en iyi parçalarından birisi olan Belalım şarkısının sözleri merak edildi. Peki Belalım şarkı sözleri nelerdir? Şarkının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sezen Aksu - Belalım şarkı sözleri sizlerle...

BELALIM ŞARKI SÖZLERİ

Uçurum uçurum gözlerine baktığım sensin

Prangalarca boynuma taktığım sensin

Dağ gölleri gibi gibi hasret çektiğim

Her gece uyku diye yattığım sensin

Yanarım, yanarım

Tutuşur yanarım

Kavurur ateşim

Seni de, beni de, belalım

Yanarım, yanarım

Tutuşur yanarım

Kavurur ateşim

Seni de, beni de, belalım

Ah belalım!

Gün değmemiş ormanlarda yittiğim sensin

Ömrüme ömür diye kattığım sensin

Deli deli boranlarda aç denizlerde

Teninin tuzunu canım tattığım sensin

Yanarım, yanarım

Tutuşur yanarım

Kavurur ateşim

Seni de, beni de, belalım

Yanarım, yanarım

Tutuşur yanarım

Kavurur ateşim

Seni de, beni de, belalım

Ah belalım!

Damga damga göğsüme vurduğum sensin

Öfke dolu şehirlerde bulduğum sensin

Yer nerede, gök nerede, ben neredeyim?

Diye diye, sınırlara geldiğim sensin

Yanarım, yanarım

Tutuşur yanarım

Kavurur ateşim

Seni de, beni de, belalım

Yanarım, yanarım

Tutuşur yanarım

Kavurur ateşim

Seni de, beni de, belalım

Ah belalım!