Sezen Aksu - Belalım şarkı sözleri! 'Belalım' şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Değerli sanatçımız Sezen Aksu'nun en iyi parçalarından birisi olan Belalım şarkısının sözleri merak edildi. Peki Belalım şarkı sözleri nelerdir? Şarkının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Sezen Aksu - Belalım şarkı sözleri sizlerle...
BELALIM ŞARKI SÖZLERİ
Uçurum uçurum gözlerine baktığım sensin
Prangalarca boynuma taktığım sensin
Dağ gölleri gibi gibi hasret çektiğim
Her gece uyku diye yattığım sensin
Yanarım, yanarım
Tutuşur yanarım
Kavurur ateşim
Seni de, beni de, belalım
Yanarım, yanarım
Tutuşur yanarım
Kavurur ateşim
Seni de, beni de, belalım
Ah belalım!
Gün değmemiş ormanlarda yittiğim sensin
Ömrüme ömür diye kattığım sensin
Deli deli boranlarda aç denizlerde
Teninin tuzunu canım tattığım sensin
Yanarım, yanarım
Tutuşur yanarım
Kavurur ateşim
Seni de, beni de, belalım
Yanarım, yanarım
Tutuşur yanarım
Kavurur ateşim
Seni de, beni de, belalım
Ah belalım!
Damga damga göğsüme vurduğum sensin
Öfke dolu şehirlerde bulduğum sensin
Yer nerede, gök nerede, ben neredeyim?
Diye diye, sınırlara geldiğim sensin
Yanarım, yanarım
Tutuşur yanarım
Kavurur ateşim
Seni de, beni de, belalım
Yanarım, yanarım
Tutuşur yanarım
Kavurur ateşim
Seni de, beni de, belalım
Ah belalım!