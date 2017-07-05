Seyyid Salih Geylani Vefat Etti

Büyük İslam alimlerinden Seyyid Abdülkadir-i Geylani ve Seyyid Taha-i Hakkari Hazretlerinin torunlarından Seyyid Salih Geylani, tedavi gördüğü Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etti.



İmadeddin ve Sami Geylani ile İhlas Holding danışmanlarından Agit Geylani'nin de babası olan 94 yaşındaki merhum Seyyid Salih Geylani için yarın İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlenecek. Geylani'nin cenazesi, törenin ardından Eyüp Sultan'daki aile kabristanlığına defnedilecek. - İSTANBUL