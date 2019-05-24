Seyyid Kutbiddin'in sanduka örtüsü yenilendi

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, Şeyh Abdulkadir Geylani'nin torunu Seyyid Kutbiddin'in türbesindeki sanduka örtüsünü yeniledi.

İlkadım ilçesinde bulunan Seyyid Kutbiddin türbesindeki sanduka örtüsünün yıpranması üzerine Olgunlaşma Enstitüsü, 8 aylık çalışmayla örtüyü yeniden dikti.

Yenilenen sanduka örtüsü, dualarla yerine konuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, AA muhabirine, Seyyid Kutbiddin'in, İslam ordularına manevi önderlik yapan şeyhler arasında bulunduğunu söyledi.

Bizans sınırlarına giden Seyyid Kutbiddin'in daha sonra Samsun'a gelerek buraya yerleştiğini ve kentte şehit düştüğünü aktaran Esen, "Türbede bulunan sanduka örtüsü, Olgunlaşma Enstitümüz tarafından üretildi. Sanduka örtüsündeki nakış deseni olarak türbe bahçesinde bulunan eski mezar taşlarından desenler oluşturuldu." dedi.

Enstitü Müdürü Fatma Bayram Arslan da örtünün geleneksel nakış tekniği olan "Maraş işi" ile altın sim iplik kullanılarak 4 kişilik ekiple 8 ayda yapıldığını anlatarak, "Ayrıca türbe içindeki, 16. yüzyılda İznik'te üretilen nebati motiflerinden oluşan bir çini bordürden esinlenerek tablo üretilmiş, bu tablonun ortasına da ayet yazılmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA