Seyriceler kendilerine gülecekler

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pandemiden en çok etkilenen iş kollarından olan tiyatrolara turne desteği veriyor. Bu destek sayesinde özel tiyatrolar devlet tiyatroları sahnesinde seyirciler ile buluşuyorlar.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pandemiden en çok etkilenen iş kollarından olan tiyatrolara turne desteği veriyor. Bu destek sayesinde özel tiyatrolar devlet tiyatroları sahnesinde seyirciler ile buluşuyorlar.

Bu destek kapsamında Barbaros Uzunönerstandup gösterisi ile Van Devlet Tiyatrosu'nda sahne alacak.

SEYİRCİLER KENDİLERİNE GÜLECEKLER…

BuTiyatro'nun Olmuş Bi'Kere isimli gösterisine gelenler, yaşarken fark etmedikleri komiklikleri seyrederken fark edecekler. Van'da seyirciler aslında kendilerine gülecekler ve oyunu " Tam da benim yaşadığım olayı anlatıyor " diyecekler.

Van Devlet Tiyatrosu Kültür Merkezi'nde 6 Temmuz Salı ve 7 Temmuz Çarşamba günleri saat 19.00'da sahnelenecek oyun seyircileri çok güldürecek.

Pandemi dolayısıyla zor günler yaşadığımız bu günlerde Barbaros Uzunöner bir nevi mizah doktorluğu yapıyor ve insanları güldürerek morallerinin yüksek olmasını sağlıyor. Uzunöner , Corona ile mücadelede maske, mesafe, hijyen kadar moralleri yüksek tutmanın da önemli olduğunu söylüyor

Kaynak: Bültenler