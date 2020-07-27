Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı Medya patronu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Germiyanlıgil ile fotoğraflandı.

İtalyan DJ Guido Senia ile ilişkisini sonlandıran Şeyma Subaşı'nın başka bir aşka yelken açtı. Sabah yazarı Bülent Cankurt, Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisinin iş insanı Mehmet Germiyanlıgil olduğunu yazdı. Cankurt geçtiğimiz günlerde de köşesinde yazdığı, Subaşı Germiyanlıgil aşkı bu kez fotoğraflandı.

"FOTOĞRAFLARI ELİME GEÇTİ"

Cankurt bugünkü "ilişkinin adını koydular" başlıklı yazısında, Subaşı'nın Germiyangil'le "Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil'in sarmaş dolaş fotoğrafları elime geçti. Maçakızı'nda çekilen bu fotoğraflara bakılırsa, artık ilişkilerinin adını koymuşlar" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı, daha önce Instagram'dan Germiyanlıgil ile fotoğraf da paylaşmıştı.