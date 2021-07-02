Şeyma Subaşı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın ortak noktaları şaşırttı!

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile eski eşi Şeyma Subaşı'nın ortak noktaları şaşırttı. İşte detaylar...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 22 yaşına giren sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"BANA MUTLULUK VERMEYE DEVAM ET"

Ilıcalı, "Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelerin olsun.. Güzel kalbin bana mutluluk vermeye devam etsin" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın bu kutlama mesajı sonrası şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

Snob Magazin'in haberine göre; Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile şimdiki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya aynı gün doğmuşlar.

Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999'da Yalova'da dünyaya geldi. Şeyma Subaşı ise 2 Temmuz 1990'da Samsun'da doğdu.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın Yengeç burcu olduğu da ortaya çıktı.

Yengeç Burcu Özellikleri Neler?

Yengeç burcu olan kişiler duygusallıkları ve de duyarlılıkları ile tanınırlar. Ayrıca bu kişiler genel manada çevresinde yer alan her insandan hassasiyeti beklerler. İyi günlerinde neşeli, mutlu, iyi kalpli, yardımsever, çok düşünceli ve de anlayışlı kişiler olmaktadırlar.

Fakat herhangi belirli bir neden olmadan da somurtkan ve de alıngan olabilirler. Yakınlarını veya arkadaşlarını çok sevmelerine karşın aslında bu durumu pek fazla belli etmezler. Yengeç burcu olan kişiler tartışmalardan hiçbir şekilde hoşlanmazlar. Duygularını da sessiz bir şekilde her daim saklarlar.

Kaynak: Snob Magazin