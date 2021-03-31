Şeyma Subaşı üzerinde servet taşıyor
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Şeyma Subaşı üzerinde servet taşıyor

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Şeyma Subaşı üzerinde servet taşıyor

Burnundan estetik operasyon geçirdiği için Instagram paylaşımlarına ara veren Şeyma Subaşı'nın zor günler yaşadığı iddia edilmişti. Bu iddiaları yalanlayan ve sosyal medya detoksu yaptığını söyleyen Şeyma Subaşı'ndan yeni pozlar geldi. Subaşı'nın saati, askılı elbisesi ve topuklu ayakkabısının fiyatı dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Bir haftalık aranın ardından Instagram'a geri dönen Şeyma Subaşı, "Sosyal medya detoksunu sonunda gerçekleştirdim. Erkek arkadaşımla her zaman olduğu gibi eşsiz anlar yaşadım " ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı'nın tercih ettiği saat, elbise ve topuklu ayakkabının fiyatı sosyal medyada gündem oldu.

Subaşı'nın saati 144 bin TL, askılı elbisesi 11 bin 820 TL ve topuklu ayakkabısı ise 7 bin 150 TL. (fenomenlernegiymis)

Bir hafta sonra sosyal medyaya geri dönen Şeyma Subaşı'nın bu pozları 100 bine yakın beğeni aldı.

Olumsuz yorumlardan rahatsız olan Şeyma Subaşı'nın fotoğraflarına yorum sınırı getirmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Snob Magazin

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