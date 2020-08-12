Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı Son günlerde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, teknede renkli bikinisiyle poz verdi. Subaşı, cesur bikinili pozlarını da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Geçtiğimiz haftalarda adı kendisinden yaşça büyük iş adamıyla anılan Şeyma Subaşı, yaz aylarının başında bu yana tatillerine hız kesmeden devam ediyor. Şimdilerde arkadaşlarıyla tekne tatili yapan Subaşı, bikinili pozlarını paylaştı.

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen Şeyma Subaşı, cesur tatil pozlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak mavi ve fuşya renklerinden oluşan bikini kombini yapan Subaşı, peş peşe cesur pozlar verdi.

İşte Şeyma Subaşı'nın kısa sürede yorum ve beğeni yağan pozları...