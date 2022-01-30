ŞEYMA SUBAŞI-ŞEVVAL ŞAHİN ARKADAŞLIĞI BİTTİ! MARCUS ARAL, MOHAMMED ALSALOUSSİ'DEN DAYAK YEDİ

Takvim'in haberine göre; Sosyal medya attığı her adım olay olan Şeyma Subaşı, yakın arkadaşı olan manken Şevval Şahin ile olan dostluğu bittiği iddia edildi. Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi, arkadaşlarıyla birlikte Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'a saldırdı.

Aral, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ve arkadaşlarından dayak yedi. Şeyma Subaşı-Şevval Şahin ikilisiyle ilgili bu konu gündemdeyken karşılıklı paylaşımlar da merak uyandırdı. 22 yaşındaki 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, spor yaparken çektiği videolarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmaya başladı. Şahin'in ardından Subaşı da sosyal medya hesaplarından bir video yükledi. Paylaşımına "Arkadaşlar herkes spor videoları paylaşmaya başladı.

Videoların çoğunda hareketler hep yanlış. Hocanız ya da profesyonel youtube videolarını izleyerek yapın sporlarınızı bence" yazan Subaşı'nın bu yorumuyla eski arkadaşı Şevval Şahin'e gönderme yaptığı iddia edildi. Şahin de eski dostunun bu hamlesinden sonra "Eğer beni engellediysen ve hala bu yazıyı okuyorsan yardım al" diye cevap yazdı.