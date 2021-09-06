Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi
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Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi

Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Yaz tatilinin ardından İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı, arkadaşı Ezgi Fındık ile bir araya geldi. Birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşan ikili, söz konusu fotoğrafın photoshopsuz olduğu fark edilince hemen paylaşımı sildi ve yerine filtreli halini yükledi. Bu durum hayranların gözünden kaçmayarak dalga konusu oldu.

Dolandırıcılıkla suçlandığı dönemde yollarını ayırdığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tekrar bir araya gelen Şeyma Şubaşı, Bodrum ve Mısır'da yaptığı yaz tatilinin ardından İstanbul'a döndü.

FOTOĞRAF HEMEN SİLİNDİ

İstanbul'da bir araya gelen Ezgi Fındık ve Şeyma Subaşı ikilisi, sosyal medyadan birlikte çektirdikleri fotoğrafı da paylaştı. Ancak Fındık'ın hesabından paylaşılan fotoğrafın photoshopsuz olduğu anlaşılınca ikili, hemen fotoğrafı kaldırdı.

BU KEZ FİLTRELİ FOTOĞRAFI YÜKLEDİLER

Daha sonra aynı poz Fındık tarafından tekrar yüklense de bu kez paylaşılan fotoğrafın filtreden geçtiği hayranlarının gözünden kaçmadı. Bu durum sosyal medya kullanıcıları tarafından dalga konusu oldu.

Şeyma Şubaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi
Emre İliksiz
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Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi - Haberler Magazin
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