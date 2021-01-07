Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay! İşin içinde Serdar Ortaç'ın da adı geçiyor
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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay! İşin içinde Serdar Ortaç'ın da adı geçiyor

07.01.2021 12:00 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:02

Şeyma Subaşı'nın aşkını ilan ettiği sevgilisi Mohammed Al Saloussi'ın bir dönem Serdar Ortaç'ın eski eşi Cloe Loughnan ile anıldığı ortaya çıktı.

Guido Senia ile 1,5 yıllık ilişkisini noktalayan ve uzun süredir Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, yeni bir ilişkiye yelken açtı. Subaşı, önceki gün Instagram'dan yeni aşkı Mohammed Al Saloussi ile dudak dudağa pozunu paylaşarak ilişkisini ilan etti. Yeni ilişkinin ortaya çıkmasının ardından Saloussi'nin özel hayatı da merak edilmeye başlandı.

SERDAR'IN ESKİ EŞİYLE YAKINLAŞMIŞTI

Posta'da yer alan habere göre, Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan, aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan Mohammed Al Saloussi'nin adı iki yıl önce İrlandalı model Chloe Loughnan ile anılmıştı.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay! İşin içinde Serdar Ortaç'ın da adı geçiyor

Chloe, Serdar Ortaç'la evli olduğu 8 Nisan 2018'de mayo çekimleri için gittiği Miami'de Mohammed Al Saloussi ile partilere katılıp eğlenmişti.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay! İşin içinde Serdar Ortaç'ın da adı geçiyor
Mohammed Al Saloussi

ŞEYMA AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Bir çocuk annesi Subaşı, geçtiğimiz gün sevgilisiyle olan sarmaş dolaş pozunu "Nazar etmeyin, bu Şeyma'nın masalı" notuyla Instagram hesabından paylaşmıştı. İkilinin romantik karesine binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay! İşin içinde Serdar Ortaç'ın da adı geçiyor
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay! İşin içinde Serdar Ortaç'ın da adı geçiyor
Haber Yorumları (4)
YELLOW ROSE: devam koçum değdirmediğin kalmasın ama şunu bil aradığını bulamayacaksın bulduğunu sandığının kişinin ise değdirilmedik yeri kalmamış olacak
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CETO: adam herkesi elden gecirmis hahahah LOKUM gibi deliknali helal olsun
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REALİST: adamın lakabı ne acaba matkap mı? :p
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