Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia partide etek giydi

02.10.2019 15:16

Son günlerde ayrıldıkları iddiasıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nın aşkı tam gaz devam ediyor. Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'nın katıldığı bir partide etek giymesi gündem oldu.

ETEK GİYDİ

Şu sıralar arkadaşları ve akrabalarıyla İbiza'da bulunan Guido Senia dün akşam katıldığı bir partide İskoçların milli geleneği olan ve İskoç erkeklerinin giydiği ve "Kilt" olarak bilinen etekle görüntülendi. Arkadaşının doğum günü partisine katılan Senia, etekli verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

ŞEYMA'DAN YORUM GECİKMEDİ

Sevgilisi Senia'yı Instagram'dan tekrar takibe alan Şeyma Subaşı'ndan ise paylaşıma yorum gecikmedi. Subaşı, "Benim elbisem benim çantam" yorumunu yaptı.

Guido Senia ve kız kardeşi Chicca Senia objektiflere böyle poz verdi.