Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa detayı! 'Protez tırnakları' tartışma yarattı
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Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa detayı! 'Protez tırnakları' tartışma yarattı

Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa detayı! 'Protez tırnakları' tartışma yarattı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılması nedeniyle son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa Ilıcalı'nın tırnaklarının protez olması dikkat çekti.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, hakkında dolandırıcılık iddiaları bulunan Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı. Subaşı'nın ayrılık kararı, sosyal medyanın ve magazin dünyasının en çok konuştuğu konu haline geldi.

KIZININ TIRNAKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak kızı Melisa ile olan videosunu hikaye olarak Subaşı, gönderisine "My World (Benim Dünyam)" notunu düştü. Videoda ise Melisa'nın tırnakları dikkatlerden kaçmadı. Şeyma Subaşı'nın 8 yaşındaki kızına protez tırnak yaptırması tepkilere neden oldu.

İşte Subaşı'nın paylaşımına gelen yorumlardan bazıları:

Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa detayı! 'Protez tırnakları' gündem oldu
Ünlü oyuncu Gökhan Alkan'ın aynı mahallede oturmak için ev aldığı dedesi vefat etti
Ünlü oyuncu Gökhan Alkan'ın aynı mahallede oturmak için ev aldığı dedesi vefat etti
Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu
Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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