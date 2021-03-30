Şeyma Subaşı'nın estetik ameliyatları sonrası hastanelik olduğu iddiası

Burnundan ve poposundan estetik operasyon geçiren, ardından da Instagram paylaşımlarına ara veren Şeyma Subaşı'nın hastanelik olduğu iddia edilmişti. İddialara yanıt veren Subaşı, sosyal medya detoksu yaptığı içi paylaşımlarına ara verdiğini belirtti ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığını ifade etti.

Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda burnundan ve poposundan estetik operasyon geçirmişti. Operasyonlar sonrası uzunca bir süredir de sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapmayan Subaşı'nın burnunun düştüğü iddia edilmişti. Burnunun eskisinden daha kötü bir duruma geldiği konuşulan Şeyma Subaşı'nın yaşadığı zor günler sonrası hastaneye kaldırıldığı da ileri sürülmüştü.

ŞEYMA SUBAŞI İDDİALARI YALANLADI

Instagram hesabından uzun süre paylaşım yapmaması nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Subaşı, hastanelik olduğu iddialarını yalanladı. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını söyleyen Subaşı, sosyal medya detoksu yaptığı için paylaşımlarına ara verdiğini belirtti.