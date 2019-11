18.11.2019 21:43 | Son Güncelleme: 18.11.2019 21:50

Sık sık sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını daha takipçileriyle paylaştı. Direk dansı yaptığı sırada çekilmiş bir fotoğrafını "Limitations only exist if you let them" notuyla paylaşan Subaşı'na takipçilerinden beğeni de geldi eleştiri de.

"ŞEYMA SUBAŞI SINIRLARI AŞTI"

Türkçe "Sınırlamalar sadece izin verdiğiniz takdirde mevcuttur." notuyla yayımladığı fotoğraftan sonra "Şeyma Subaşı sınırları aştı" dedirtti.

DİREK DANSI YAPTIĞI ANLARIN VİDEOSUNU PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından direk dans yaptığı anların videosunu yayınlamıştı. Subaşı videoyu "Flah flash Şeyma Subaşı direk dansı yaptı" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Haber Videosu: Şeyma Subaşı'ndan yeni paylaşım: Sınırlamalar izin verdiğiniz takdirde mevcuttur