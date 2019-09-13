Şeyma Subaşı'ndan sarmaş dolaş bikinili poz

13.09.2019 00:49

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk yaşadığı DJ Guido Senia ile sarmaş dolaş bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

"HİÇ BİTMEYEN YAZ"

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia sarmaş dolaş poza, "Hiç bitmeyen yaz" notunu ekledi. Ünlü çiftin pozuna Türk ve yabancı takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı. Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaş Dila Tarkan'ın fotoğraf kalp emojisi koyması da dikkatlerden kaçmadı.

TATİL FOTOĞRAFIYLA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Şeyma Subaşı kızı Melisa'nın okula başlayacağı ilk gününde yanında olmayıp tatil yapmayı tercih etmesiyle tepki çekmişti. Subaşı kendisini "Yarın okulun birinci günü! Anne nerede? Ibiza! Ibiza'da olmak asla grateful değil! Anne olmak grateful" sözleriyle eleştiren kullanıcıya "Ya bi git" diye cevap vermişti.