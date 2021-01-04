Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgilili" gönderme: Benim şefim seninkinden daha iyi

Bir süredir Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile birlikte olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda yine dikkatleri üzerine çekti. Subaşı, başka bir hikayesinde ise eski eşi Acun Ilıcalı'ya "Benim şefim seninkinden daha iyi" diyerek göndermede bulundu.

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla yine adından söz ettirdi.

"BENİM ŞEFİM SENİNKİNDEN DAHA İYİ"

Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile dans ettiği bir video paylaştı. Ayrıca Subaşı, geçtiğimiz günlerde "Çağla'dan duygusal anlamda iyi besin alıyorum" diyen eski eşi Acun Ilıcalı'ya göndermede bulunup, "Benim şefim seninkinden daha iyi" demesi dikkatlerden kaçmadı.

ŞEYMA, MISIRLI YATIRIMCIYLA BİRLİKTE

Eski eşi Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra DJ Guido Senia ile sevgili olan Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile birlikte.

ACUN'A NİSPET YAPTI

Öte yandan Şeyma Subaşı'nın, Acun Ilıcalı'nın dün sevgilisi Çağla Altunkaya'ya ilanı aşk etmesinin ardından bugün sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaşması gözlerden kaçmadı.