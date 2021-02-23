Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin adını koluna dövme yaptırdı

Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilikle adını geniş bir kitleye duyuran ve sonrasında gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, bu sefer de yeni dövmesiyle adından söz ettirdi.

SEVGİLİSİNİ VÜCUDUNA KAZITTI

Bir süredir Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan ve sarmaş dolaş pozlarını sık sık Instagram hesabından yayınlayan Şeyma Subaşı, aşkını ilan etmek için ilginç bir yol denedi. Vücudunun birçok yerine dövme yaptıran Şeyma, kolunun iç kısmına da sevgilisinin adını yazdırdı. O anları Instagram hesabından paylaşan Subaşı, "Evet, ismini dövme yaptırdım" dedi.

"SENİNLE KRALİÇE GİBİYİM"

Neredeyse her gün sevgilisiyle yeni bir pozunu paylaşan Şeyma Subaşı son olarak yayınladığı aşk pozlarına "Güvende hissediyorum. Çok seviliyorum. Seninle kraliçe gibiyim. Aşığım" notunu eklemişti.