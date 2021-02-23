Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin adını koluna dövme yaptırdı
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Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin adını koluna dövme yaptırdı

23.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:30
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin adını koluna dövme yaptırdı

Uzun süredir Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sevgilisinin ismini koluna dövme yaptırdı.

Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilikle adını geniş bir kitleye duyuran ve sonrasında gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, bu sefer de yeni dövmesiyle adından söz ettirdi.

SEVGİLİSİNİ VÜCUDUNA KAZITTI

Bir süredir Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan ve sarmaş dolaş pozlarını sık sık Instagram hesabından yayınlayan Şeyma Subaşı, aşkını ilan etmek için ilginç bir yol denedi. Vücudunun birçok yerine dövme yaptıran Şeyma, kolunun iç kısmına da sevgilisinin adını yazdırdı. O anları Instagram hesabından paylaşan Subaşı, "Evet, ismini dövme yaptırdım" dedi.

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin adını koluna dövme yaptırdı

"SENİNLE KRALİÇE GİBİYİM"

Neredeyse her gün sevgilisiyle yeni bir pozunu paylaşan Şeyma Subaşı son olarak yayınladığı aşk pozlarına "Güvende hissediyorum. Çok seviliyorum. Seninle kraliçe gibiyim. Aşığım" notunu eklemişti.

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin adını koluna dövme yaptırdı
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