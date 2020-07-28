Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı Şeyma Subaşı'nın Guido Senia ile ayrılıktan sonra birlikte görüntülendiği iş insanı Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Hakkında çıkan haberleri gören Subaşı, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla Guido ile ayrılmadığını duyurdu.

Yaptığı her paylaşım ve hareketle gündem olan Şeyma Subaşı'nın uzun süredir birlikte olduğu Guido Senia ile ayrılarak iş insanı Mehmet Germiyanlıgil ile aşk yaşamaya başladığı ileri sürüldü. Hakkında çıkan haberler için yazılı bir açıklama yapmayan Subaşı, sevgilisi Guido'nun fotoğraflarını paylaşarak iddiaları yalanladı.

İŞ İNSANIYLA PLAJDA GÖRÜNTÜLENDİ

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde birlikte çektiği fotoğrafını "Benim" notuyla paylaştığı iş insanı Mehmet Germiyangil ile bir plajda görüntülendi. Subaşı'nın Guido Senia ile ayrılıp Germiyangil ile aşk yaşamaya başladığı yönündeki iddialar ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

GUIDO İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Subaşı hakkında çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından sevgilisi Guido Senia ile olan fotoğrafını paylaşarak Germiyangil ile sevgili olduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığına açıklık getirdi.