Televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra 'Sadece Şeyma' isimli bir kitap çıkartan Şeyma Subaşı, 40 binlik satış rakamına ulaştı. Kitabıyla beğenilerin yanı sıra eleştirilerinde hedefi olan Subaşı, imza günü için hazırlanıyor.

İLK İMZA SEVGİLİYE

İmza gününe hazırlanan Şeyma Subaşı, kitabını ilk olarak sevgilisi için imzaladı.

İMZAYA KALP EKLEDİ

Guido Senia'ya, "Gözlerimi açtığın ve olaylara başka bir yerden bakmamı sağladığın için çok teşekkürler" notunu yazan Subaşı, kitaba kalp eklemeyi de ihmal etmedi.