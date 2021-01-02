Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kez kırmızı süper minisiyle poz veren Subaşı'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'de sosyal medya, trendler ve seyahatle ilgili bir program yapacağı iddia edilen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına yenisini ekledi.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Instagram'da 3 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına kalp emojisi ile birlikte "Red" notunu da düşen Subaşı'nın pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte Şeyma Subaşı'nın süper minisiyle verdiği pozları: