Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Guido Senia'dan şaşırtan "İtalyan kız" paylaşımı

Uzun bir süredir Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan DJ Guido Senia, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı. Geçtiğimiz günlerde Subaşı ile öpüşürken çekilen görüntüsü ortaya çıkan Senia, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Subaşı'yı kızdıracak.

"HAYAT İTALYAN KIZLA DAHA GÜZEL"

Seyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, "La vie est belle mais elle est plus belle avec une Italiene." yazılı bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımın Türkçe anlamı, "Hayat güzel ama İtalyan bir kızla daha güzel!" Subaşı'ın sevgilisinin yaptığı bu paylaşımla ne demek istediği ise merak konusu oldu.

ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia'nın yeni yaşını kutlayan Şeyma Subaşı, partide Senia'yı öpücüklere boğmuş bu görüntülerde partiye katılan bir kişinin paylaşımında ortaya çıkmıştı. Çift, önceki günde arabadaki eğlenceli anlarını paylaşmıştı.